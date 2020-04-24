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محي إسماعيل: رفضت أشتغل مع عادل إمام.. ومحمد رمضان عايز قرصة ودن

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:57 م
محي اسماعيل
محي اسماعيل
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حمزة شعيب
أكد الفنان محي إسماعيل، أنه رفض المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع النجم الكبير عادل إمام، قائلا: "مؤلف المسلسل يوسف معاطي كلمني وطلب مني المشاركة فوافقت بشرط يتصل عليا عادل إمام، فقالي أنه بيتكرم في تونس"، لافتا إلى أن يوسف معاطي أرسل له 15 حلقة من المسلسل ولكنه رفض استكماله دون أسباب.

وعبر الفنان محي إسماعيل، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، عن رأيه في النجم محمد رمضان قائلا: "ممثل شاطر ولكنه في سن صغير ومهم جدا يكون معاه حد مستنير يقرصه من ودنه ويقوله خلى بالك أنت زودت المنطقة اللي انت ماشي فيها واحنا مش عايزين رمضان يسيء الاختيار".

وتمنى الفنان محي إسماعيل، أن يستمر محمد رمضان كأحد نجوم الفن في السينما والتليفزيون خاصة وأنه نجم موهوب، وقال إنه لن يقبل المشاركة مع محمد رمضان حال عرض عليه المشاركة بدور صغير، مختتما: "محمد رمضان يعمل دور صغير وأنا اعمل دور كبير لاني تاريخ".
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