أول حلقة بـ مسلسلات رمضان: محمد رمضان صنايعي.. ياسمين صبري تفقد الذاكرة.. عادل إمام صاحب مجموعة مدارس

عرض اليوم العديد من المسلسلات المختلفة التي نالت اعجاب المشاهدين ومن أبرز هذه المسلسلات مسلسل البرنس وفرصة تانية وفلانتينو والاختيار وحب عمري وعمر دياب ، من خلال السطور التالية تعرف على أبرز أحداث مجموعة من مسلسلات اليوم .













1 مسلسل " البرنس"





بدأت اليوم أحداث الحلقة الأولي من مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان الذي يقدم شخصية رضوان، ويتمني السفر للعمل إلى الإمارات، حيث يعمل فى السمكرة والدوكو بورشة والده.









وظهر أيضا شقيقه الفنان محمد علاء "ياسر" الذى يشارك فتحى شقيقهم الثالث فى التجارة غير القانونية.









كما ظهر "حجازى" الذي يسعى إلى شراء منزل والدهم، ولجأ إلى "فتحى" (أحمد زاهر) ليتولى أمر إقناع والده بالبيع، فيما اتجه الأخيرة للخلاق والده بعد رفضه.





2 مسلسل "فلانتينو "





بدأت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل " فلانتينو "، حيث يجسد الزعيم عادل إمام دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، والفنانة دلال عبدالعزيز فى دور زوجته البخيلة عفاف، التى تمارس عليهم دورا سلطويا وتتحكم فى مصروفات البيت، بالإضافة إلى ابنهما الذى يجسد دوره المطرب محمد كيلانى.









وظهر فى الحلقة الأولى الفنان سليمان عيد فى دور سائق العائلة، حيث يتعرض لتوبيخات من عفاف هانم، التى تطلب منها الذهاب من القاهرة إلى بنى سويف لتوصيل ابنتهما نبوية، والتى سمتها على اسم العالمة نبوية موسى، ما يضطرها لتغيير اسمها أمام أصدقائها وأساتذتها فى الجامعة.









.كما ظهر الفنان حمدى الميرغنى الذى يأتى فى شخصية ابن أخت فلانتينو، حيث يتعرض للضرب بالعصا من خاله، بسبب تأخره عن المدرسة





وانتهت الحلقة بتوبيخ عفاف للعاملين فى المدرسة لعدم دهان ألوان الفصول، على أهوائها، بعد تنفيذهم لأوامر فلانتينو









3 مسلسل فرصة تانية





شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فرصة تانية خطوبة ملك "ياسمين صبري" على زياد "احمد مجدي"، لكنها انفصلت عنه بعدما شاهدته يخونها مع ريهام "ايتن عامر" والذى جمعتهما علاقة قديمة.









وبعدما فقد زياد الأمل في إرضاء ملك قرر الزواج من ريهام، في الوقت نفسه تعرضت ملك إلى حادث سير فقدت على إثره الذاكرة.









4 مسلسل "الاختيار"





حالة كبيرة من الجدل، صنعتها الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، بعد العرض اليوم الجمعة الأول من رمضان عبر شاشة قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الرمضاني.









وتأثر الكثيرون بالمشاهد الأولى، في حلقة اليوم، والتي أظهرت لقطات حية من العملية التي استشهد فيها العقيد أحمد المنسي، والمقولة التي رددها: «على العهد يا رجالة وزي ما اتفقنا .. أتدفن بأفرولي الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن».





5 مسلسل حب عمري





عرضت قناة نايل دراما، اولى حلقات مسلسل «حب عمري» للفنانين هيثم شاكر، وسهر الصايغ، ضمن الموسم الرمضاني الحالي، في أول أيام شهر رمضان المبارك.









واستعرضت الحلقة الأولى من المسلسل، قصة حب (هيثم شاكر وسهر الصايغ) التي بدأت في الطفولة معًا، وعن تصادف عيد ميلادهما في نفس الشهر، ديسمبر من كل عام، تستمر الرومانسية بينهما حتى كبرهما.









يشتري هيثم شاكر، سيارة جديدة ويبدأ في العمل عليها لدى إحدى شركة أوبر، وخلال ركوب إحدى السيدات معه، تطارده سيارة مستهدفة السيدة، وتنشأ مشاجرة بينهما، ويصاب هيثم في وجهه.









6 مسلسل عمر ودياب









بدأت الحلقة الأولى من مسلسل عمر ودياب المعروض على قناة "الحياة" بـ لعب الفنان علي ربيع، مبارة في كرة السلة مع أحد الفرق، ويتعرض للكسر.









وعلى الجانب الآخر كان مصطفى خاطر يحاول إصلاح أحد الأعطال الكهربائية ويسقط من على العمود.







