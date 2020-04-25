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أخبار العالم

نائب ترامب: أجرينا 5.1 مليون فحص لفيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 12:29 ص
مايك بنس نائب الرئيس
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إنه لا يوجد حاليا ترخيص لأي دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف بنس خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا "مع زيادة أعداد الفحوصات عبر البلاد سترتفع أعداد الإصابات وهذا يجب ألا يحبطنا".

وتابع قائلا "سنرى قريبا تراجعا كبيرا لفيروس كورونا"، مؤكدا خصوع 5.1 مليون أمريكي لفحص فيروس كورونا.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  إنه وقع على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وقع على خطة دعم اقتصادي إضافية تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وأضاف  "عدد من رؤساء دول العالم يطلبون مننا مساعدتهم بأجهزة تنفس صناعي".
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