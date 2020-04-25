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مرأة

نسرين أمين تخطف الأنظار بصورة عبر إنستجرام

السبت 25/أبريل/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نسرين أمين، صورة جديدة لها  عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.

 وظهرت نسرين أمين، بفستان أنيق ضيق وجرئ ، اعتمدت من خلاله على ابراز جمالها ورشاقتها و خصرها الصغير ،و تميز الفستان باللون الاسود يأخذ قماش الجلد.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين امين فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون  التى تبرز جمال عيونها، وأختارت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.

و أختارت أن تترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى  التى تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع حلق كبير باللون الذهبى لأكمال إطلالتها.
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