نسرين أمين تخطف الأنظار بصورة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نسرين أمين ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.





وظهرت نسرين أمين ، بفستان أنيق ضيق وجرئ ، اعتمدت من خلاله على ابراز جمالها ورشاقتها و خصرها الصغير ،و تميز الفستان باللون الاسود يأخذ قماش الجلد.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين امين فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمال عيونها، وأختارت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.





و أختارت أن تترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى التى تتناسب مع ظهورها.



