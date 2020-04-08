نسرين أمين تهنئ نادية الجندي لهذا السبب.. والأخيرة ترد

هنأت الفنانة نسرين امين الفنانة نادية الجندى على مسلسل "سكر زيادة" والذى تخوض به المارثون الرمضانى المقبل من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر ".
وقالت نسرين امين " المسلسل باين من اعلانه ان حلو جدا زى ما توقعت .. الف مبروك وبالنجاح ديما "
وردت نادية الجندى من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر " يارب يعجبك "
وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل «سكر زيادة» للنجمتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد، برومو المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني للعام الجاري 2020.
وظهر في البرومو الأول للمسلسل «سكر زيادة» الفنان أحمد السقا، الذي يظهر بدور شرفي، وخلال البرومو نشبت مشاجرة بينه وبين الفنانة نادية الجندي، التي قامت بصفعه.
المسلسل باين من إعلانه إنه حلو جداااا... زى ماتوقعت 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 ألف مبروك و بالنجاح دايما🤩— Nesreen Amin (@NesreenAmin) April 7, 2020 hidden; background-color: rgb(255, 255, 255);">