نسرين أمين تهنئ نادية الجندي لهذا السبب.. والأخيرة ترد





وقالت نسرين امين " المسلسل باين من اعلانه ان حلو جدا زى ما توقعت .. الف مبروك وبالنجاح ديما "





وردت نادية الجندى من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر " يارب يعجبك "





وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل « سكر زيادة » للنجمتين نادية الجندي ، و نبيلة عبيد ، برومو المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني للعام الجاري 2020.





وظهر في البرومو الأول للمسلسل « سكر زيادة » الفنان أحمد السقا ، الذي يظهر بدور شرفي، وخلال البرومو نشبت مشاجرة بينه وبين الفنانة نادية الجندي ، التي قامت بصفعه.











المسلسل باين من إعلانه إنه حلو جداااا... زى ماتوقعت 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 ألف مبروك و بالنجاح دايما🤩 — Nesreen Amin (@NesreenAmin)

— Nesreen Amin (@NesreenAmin) April 7, 2020 hidden; background-color: rgb(255, 255, 255);">