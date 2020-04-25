وائل القباني: محمود الونش أفضل مدافع في مصر.. فيديو

أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الحالي، هو أفضل لاعبي مركزه في مصر في الوقت الحالي.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة:"أفضل مدافع يعجبني أدائه في مصر محمود الونش ينقصه فقط ألا يكون مندفعًا بهذا الشكل، عنده القوة والسرعة لكن ينقصه ألا يكون مندفعًا".





وأضاف القباني: "لدينا أيضًا محمود علاء مدافع متميز ومحمد عبد الغني، لكنني أعتقد أن الونش هو أفضل مدافع في مصر وإذا تغلب على هذا العيب سيكون رائعًا."





يذكر أن الدوري المصري قد تم إيقافه لمنتصف شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".



