رفع الإشغالات بمنطقة المبايع بشادر عزام ببورسعيد

قاد حي الجنوب بمحافظة بورسعيد رئاسة أحمد زغلف رئيس الحي حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة المبايع بشادر عزام في إطار حرص محافظة بورسعيد على إعادة الانضباط لمختلف المناطق بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية للحفاظ علي المظهر الحضاري اللائق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد

جنوب بورسعيد يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة المبايع بشادر عزام

واستهدفت الحملة إزالة الأكشاك والتيند المخالفة التي تمثل تعديات صريحة على حرم الطريق وتعرقل أعمال التطوير الجارية بالمنطقة حيث تم رفع جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان عدم عودتها مرة أخرى.

وأكد رئيس حي الجنوب علي استمرار الحملات اليومية للتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة ودعم خطة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد.