معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مستشفى القرنة في ثوب جديد

محافظ الأقصر فى جولة موسعة بمركز القرنة ....ويتفقد مستشفى القرنة الجديدة
محافظ الأقصر فى جولة موسعة بمركز القرنة ....ويتفقد مستشفى القرنة الجديدة
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة القرنة، رافقه خلالها الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال الإنشاءات بمستشفى القرنة المركزي الجديد، والتي من المقرر تسليمها خلال العام القادم، حيث بلغت نسبة التنفيذ الحالية بها من 50% إلى 56% ، وشدد محافظ الأقصر على سرعة توصيل المرافق، وتجهيز المسطحات الخضراء بها لتكون متنفسًا للمرضى والزائرين، مع الالتزام بتسليم المستشفى في المواعيد المقررة.  
               
كما وجّه بالتنسيق مع شركة الكهرباء للإسراع في توصيل التيار، مؤكداً أنه سيقوم بزيارة المستشفى شهريًا لمتابعة الموقف التنفيذي  وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، والمهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء بالأقصر.

ثم تفقد محافظ الأقصر المركز الحرفي بمدينة القرنة، حيث تابع ورش تدريب الفتيات على صناعة الملابس الجاهزة التابعة للمجلس القومي للمرأة، وأشاد بالجهود المبذولة، واعدًا بزيارة أخرى برفقة مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

وشملت الجولة كذلك متابعة أعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ، وذلك بطريق المعدية السياحي من كمين القرنة حتى المرسى السياحي، حيث يمر الطريق بخطي طرد "الأقالتة والبعيرات" وخط انحدار بطول 650 مترًا تقريبًا ، ووجه عماره بتكثيف الأعمال وزيادة الفرق والمعدات للانتهاء قبل بداية الموسم السياحي.

كما تفقد أرض حوض الرمال بقرية البعيرات، والمتاخمة لبحيرة متصلة بالنيل، للاطمئنان على أملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها. واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال كورنيش البر الغربي الجديد، حيث تابع أعمال نقل محول الكهرباء من منتصف الشارع، وزار منطقة البازارات والمحلات، حيث حرص عدد من السياح على التقاط صور تذكارية معه.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

هيئةالمحكمه

الإعدام لمتهم بقتل شخص عمدا في المنصورة بسبب صور فاضحة

مجلس تنفيذي المنيا

دخول 24 مدرسة جديدة الخدمة في المنيا

معرض السويس للكتاب

في معرض الكتاب.. أبناء السويس يدقون ناقوس الخطر للحفاظ على تراث المدينة

بالصور

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

