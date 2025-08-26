مستشفى القرنة في ثوب جديد

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة القرنة، رافقه خلالها الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال الإنشاءات بمستشفى القرنة المركزي الجديد، والتي من المقرر تسليمها خلال العام القادم، حيث بلغت نسبة التنفيذ الحالية بها من 50% إلى 56% ، وشدد محافظ الأقصر على سرعة توصيل المرافق، وتجهيز المسطحات الخضراء بها لتكون متنفسًا للمرضى والزائرين، مع الالتزام بتسليم المستشفى في المواعيد المقررة.



كما وجّه بالتنسيق مع شركة الكهرباء للإسراع في توصيل التيار، مؤكداً أنه سيقوم بزيارة المستشفى شهريًا لمتابعة الموقف التنفيذي وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، والمهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء بالأقصر.

ثم تفقد محافظ الأقصر المركز الحرفي بمدينة القرنة، حيث تابع ورش تدريب الفتيات على صناعة الملابس الجاهزة التابعة للمجلس القومي للمرأة، وأشاد بالجهود المبذولة، واعدًا بزيارة أخرى برفقة مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

وشملت الجولة كذلك متابعة أعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ، وذلك بطريق المعدية السياحي من كمين القرنة حتى المرسى السياحي، حيث يمر الطريق بخطي طرد "الأقالتة والبعيرات" وخط انحدار بطول 650 مترًا تقريبًا ، ووجه عماره بتكثيف الأعمال وزيادة الفرق والمعدات للانتهاء قبل بداية الموسم السياحي.

كما تفقد أرض حوض الرمال بقرية البعيرات، والمتاخمة لبحيرة متصلة بالنيل، للاطمئنان على أملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها. واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال كورنيش البر الغربي الجديد، حيث تابع أعمال نقل محول الكهرباء من منتصف الشارع، وزار منطقة البازارات والمحلات، حيث حرص عدد من السياح على التقاط صور تذكارية معه.