التعليم العالي: بدء الدراسة بجامعة مدينة السادات الأهلية اعتبارا من العام الجامعي 2025 /2026

أعلنت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، والقائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات الأهلية، بدء الدراسة بجامعة مدينة السادات الأهلية اعتبارا من العام الجامعي الحالي 2025 /2026، وفقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1746 لسنة 2025، في عدد من البرامج الأكاديمية المتميزة والتي تم إعدادها وفقا لأحدث المعايير الدولية في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب.

وأشارت الدكتورة شادن معاوية، إلى أن الدراسة في الجامعة الأهلية سوف تبدأ من خلال 7 كليات، تضم 18 برنامجًا، تمثل نموذجًا حديثًا للجامعات التى تواكب متطلبات العصر وتستجيب للاحتياجات الوطنية والإقليمية فى مجالات حيوية مثل الصيدلة، والطب البيطري، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، وعلوم الرياضة، والسياحة والفنادق، وكلية الأعمال.

وأوضحت "معاوية" أن الجامعة الأهلية تعمل على تقديم تعليم بجودة متميزة تعتمد على الابتكار وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل، مشيرة إلى أن البرامج الدراسية تم تطويرها وفق أحدث المعايير سواء على المستوى الدولي، أو المحلي لتجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، إلى أن البرامج الدراسية التي ستبدأ الدراسة بها اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، هي كما يلي: برنامج بكالوريوس في (الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والشبكات والحوسبة السحابية بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، نظم معلومات الأعمال بكلية الأعمال، المحاسبة الرقمية بكلية الأعمال، التسويق الرقمي بكلية الأعمال، تميز صحة وسلامة الغذاء بكلية الطب البيطري، الطب البيطري بكلية الطب البيطري، إدارة الطيران بكلية السياحة والفنادق، الإدارة الدولية لعمليات الفنادق والمطاعم بكلية السياحة والفنادق، فارم دي بكلية الصيدلة، الصيدلة الاكلينيكية فارم دي بكلية الصيدلة، علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بكلية العلوم، الكيمياء الصناعية التطبيقية بكلية العلوم، تخطيط الأحمال التدريبية بكلية علوم الرياضة، إدارة الأعمال الرياضية بكلية علوم الرياضة، الاستشفاء والتأهيل البدني والحركي بكلية علوم الرياضة، تحليل البيانات الرياضية بكلية علوم الرياضة، الترويح وأنشطة جودة الحياة بكلية علوم الرياضة.

وأضافت رئيس الجامعة أن إطلاق الدراسة بجامعة مدينة السادات الأهلية، جاء في إطار رؤية الدولة المصرية، لتوسيع نطاق التعليم الجامعي وتوفير فرص تعليمية متطورة تواكب سوق العمل وتلبي احتياجات التنمية المستدامة.