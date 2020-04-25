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أخبار العالم

المكسيك تعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 12872 حالة و 1221 وفاة.

تم تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في المكسيك في نهاية فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يصل الوباء إلى ذروته خلال الأسبوع الثاني من مايو المقبل.

وكانت الحكومة بقيادة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مترددة في البداية في الاستجابة للجائحة، ولكن تم إغلاق المدارس والعديد من الشركات المصنفة على أنها غير ضرورية حاليا.

كما نصحت السلطات المواطنين بالبقاء في المنازل والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لكن هذه الخطوات غير ملزمة.

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