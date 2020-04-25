قصة عجوز بني إسرائيل مع سيدنا موسى.. أزهري يرويها.. فيديو

روى الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قصة عجوز بني إسرائيل، والتي قال عنها النبي "أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل".





وقال عبد القادر الطويل في برنامج "قصة وعبرة" الذي يقدمه موقع صدى البلد بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في شهر رمضان، إن أعرابيا أتى للنبي -صلى الله عليه وسلم- فأكرمه الأعرابي وأراد أن يكافئه النبي فقال له، ائتنا، فلما جاءه الأعرابي قال له النبي: سل حاجتك، فقال له: ناقة أركبها وماعز أحلبها، فحزن النبي لضيق أفق طلب هذا الرجل.





وأشار إلى أن النبي أمر بتلبية ما طلب وتوجه إلى أصحابه وقال فيهم غاضبا "أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل".





وقص عضو مركز الأزهر العالمي، قصة السيدة العجوز، فقال: سيدنا موسى لما أراد أن يخرج من مصر فارا من فرعون وقومه ضلوا الطريق فسأل قومه ما هذا: قالوا إن يوسف عليه السلام حين حضره الموت أخذ علينا ميثاقا ألا نخرج من مصر إلا ونحمل عظامه لأن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض فعلم إذن أنه لن يهتدي إلى الطريق إلا بحمل جثمان سيدنا يوسف معه.





وتابع: ذهب سيدنا موسى إلى امرأة عجوز وقال لها أخبريني بقبر أخي يوسف، فرفضت حتى تأخذ جائزتها فقال لها وما هي جائزتك: قالت أن اكون رفيقتك في الجنة، فأوحي إليه الله أن يعطيها حكمها فقبل سيدنا موسى وأخذتهم العجوز إلى مكان به ماء وأمرتهم بالحفر فيه حتى استخرجوا التابوت وأخدوه معهم واهتدوا الطريق بهذا الموقف.