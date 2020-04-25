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أخبار العالم

ليبيا.. مليشيات أردوغان تقصف المدنيين في ترهونة.. والجيش الوطني يرد

السبت 25/أبريل/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، إن مدينة ترهونة تعرضت منذ لحظات لقصف صاروخي عنيف من قبل مليشيات ومرتزقة حكومة الوفاق الإرهابية الموالية لتركيا. 

وأضاف المسماري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "القصف كان بأكثر من عشرون صاروخ سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية، وجاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها".

وتابع المسماري: "استهداف المدنين جريمة حرب يعاقب عليها القانون وعلى بعثة الامم المتحدة في ليبيا الاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين. ورد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة".

وبدأت تركيا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددهم تجاوز 5000 مقاتل، فضلًا عن المئات ممن يتلقون التدريب حاليًا وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.

ومنذ أسبوعين، صعدّت تركيا من تدّخلها في ليبيا لدعم قوات الوفاق، وأرسلت فضلًا عن المرتزقة، مقاتلات حربية، قال الجيش الليبي إنّها نفذّت عدّة هجمات على مواقع تابعة له في مدينة ترهونة وعلى قاعدة وطية الجويّة.
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