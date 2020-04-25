النقل تعلن مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت

أعلنت وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد أضافت قطارات جديدة لتتناسب مع تعديل مواعيد حظر التحرك، وننشر اليوم السبت مواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلي والبحري.

وذلك بعد تعديل مواعيد 8 قطارات على الوجهين القبي والبحري، والتعديل ليتناسب مع مواعيد الحظر، وبما يخدم مصالح جمهور الركاب، والمساهمة في تسهيل حركة تنقل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 12 – مميز

يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 9:15 ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 13:25.

قطار رقم 1900 – مميز

يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55.

قطار رقم 1106 – مميز

يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.

قطار رقم 4083

يقومن من محطة أبوقير الساعة 19 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 4085

يتحرك من محطة ابوقير وتنتهي رحلته في محطة سكة حديد مصر بالإسكندرية.

قطار رقم 4087

يقوم من محطة أبوقير، وتنهي رحلة القطار في الإسكندرية.

وقطارا رقم 4089، و4084، يقومان من الإسكندرية في تمام الساعة 19، وتنتهي رحلة القطاران في محطة أبوقير.

وقطارات أرقام 4086، و4088، و4090، تقوم هذه القطارات من محطة سكة حديد مصر بالإسكندرية، وتنتهي في ذات المحافظة بمحطة أبوقير.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 141 – ركاب

يقوم القطار من محطة الواسطي، وتنتهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 1146 مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.

قطار رقم 1143 – مميز

يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 – مكيف

يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

قطار رقم 3001 – مكيف

يقوم في الساعة 6:30 من أسوان ويصل القاهرة في الساعة 17:35.

قطار رقم 1001 – مميز

يقوم القطار في الساعة 6:45 من أسوان، ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 18:30.

قطار رقم 982 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

قطار رقم 1982 – مكيف

يتحرك من أسيوط في الساعة 6:30 ويصل أسوان بتمام الساعة 15:30.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1922 – مكيف

يتحرك القطار من الإسكندرية الساعة 17:15 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 1108 – مميز

يقوم من محطة بنها في الساعة 6:45 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 1921 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 13:15 من القاهرة، وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 925 – مكيف

يقوم القطار المكيف من القاهرة في الساعة 17:00 وينهي رحلته في طنطا.

قطار رقم 123 – مميز

يقوم القطار المميز الساعة 13:35 من القاهرة، ويصل المطة النهائية في طنطا الساعة 14:35.