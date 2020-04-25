أحمد فليكس: الأهلي أعظم نادي فى مصر .. ولعبت للزمالك حبًا في أم الدنيا .. فيديو

أكد أحمد فليكس مهاجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن فترة تواجده داخل القلعة الحمراء هي الأفضل خلال مسيرته مع قطبي الكرة المصرية.





أحمد فليكس لعب في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة من 1993 حتى موسم 98، ثم انضم لنادي الزمالك خلال موسم 2000-2001.





وقال أحمد فليكس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت : "بالطبع النادي الأهلي هي أفضل فتراتي وعندما جئت إلى مصر كان أفضل الأندية في مصر وربما في القارة الإفريقية".





وأكمل: "الأهلي أعطاني الفرصة لإظهار إمكانياتي ومهاراتي وأعطاني كل شيء ولعبت مع لاعبين عظماء ومتميزين مثل كابتن شوبير وإبراهيم حسن".





وأوضح: "أنا مدين للنادي الأهلي وقضيت وقتًا جميلا ورائعًا مع النادي وهو أعظم نادي في مصر وأعشقه".





وأردف: "عدت للزمالك كلاعب محترف وفي إسبانيا وإنجلترا يمكنك الانتقال بين الأندية دون مشاكل وأنا أعشق مصر وكنت أرغب في العودة لها".





وأضاف: "بالتالي وجدت هذه الفرصة في الزمالك وقضيت فيه وقتًا طيبًا وكان هدفي الأول العودة إلى مصر".





وعن ذكرياته الأفضل مع الأهلي أم الزمالك؟، أجاب: "الأهلي بالطبع والجماهير يحبوني ويعجبون بك عندما تحرز الأهداف والجماهير المصرية هي الأعظم في العالم وكنت أشعر بالفخر ومدين لجماهير الأهلي كثيرًا".





واختتم: "جمال حمزة شخصية رائعة جدًا كان لاعب رائع ومتميز جدًا وكان يحرز أهداف كثيرة للزمالك وواجهته وفزنا عليه عندما كنت لاعبًا في الأهلي".