حدث فى 2 رمضان.. خروج النبى وأصحابه لفتح مكة.. وبناء مدينة القيروان.. وقيام الدولة العباسية

وقعت عدة أحداث جسام في شهر رمضان غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث، والسطور التالية ترصد أهم الأحداث التي وقعت في اليوم الثاني من شهر رمضان.





في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك خرج رسول الله (صلى الله علية وسلّم) لفتح مكة هو وأصحابه الكرام.





فى اليوم الثانى من شهر رمضان شُرع في بناء مدينة القيروان، بإشراف فاتحها عقبةَ بن نافع "رضي الله عنه" والقيروان كلمةٌ معرّبةٌ عن "كاراوان" باللغة الفارسية ومعناها مَوْضِع النزول، تُشْتَهَر القيروان في التاريخ بعلْمها وفقهائها، في مقدمتهم الفقيه عبد الله بن أبي القَيْرَوَاني صاحب الرسالة الفقهية، ومن أهم معالم القيروان جامع عقبة بن نافع.





في مثل هذا اليوم غادر السلطان صلاح الدين الأيوبي مدينة عسقلان، وذلك بعد أن أخلى كل سكانها من العرب وخربها وحطّم أسوارها، وذلك خشية أن يستولي عليها الصليبيون ويأسرون أهلها ويجعلونها وسيلة لأخذ بيت المقدس، وقبل البدء في تخريب المدينة قال صلاح الدين الأيوبي قولته المشهورة: و«الله لموت جميع أولادي أهون عليّ من تخريب حجر واحد منها».





في 2 من رمضان 114 هـ: اشتعلت معركة "بلاط الشهداء" بين المسلمين بقيادة "عبد الرحمن الغافقي" والفرنجة بقيادة "شارل مارتل"، وجرت أحداث هذه المعركة في فرنسا في المنطقة الواقعة بين مدينتي "تور" و"بواتييه"، وقد اشتعلت المعركة مدة عشرةَ أيامٍ من أواخر شعبان حتى أوائل شهر رمضان، ولم تنتهِ المعركة بانتصارِ أحد الفريقين، لكنَّ المسلمين انسحبوا بالليل وتركوا ساحة القتال.

مؤتمر التربية وسيلة لإعداد الدعاة.





في 2 من رمضان 1402 هـ عقد اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية في بريطانيا وهو من أكبر المنظمات الطلابية بالعالم، مؤتمره التاسع عشر تحت شعار "التربية كوسيلةٍ لإعدادِ الدعاة".









في 2 رمضان عام 82هـ تم فتح بلاد المغرب الأوسط، حيث كانت الجيوش الإسلامية في شمال أفريقيا تواجه الروم من جهةٍ والبربر من جهةٍ أخرى، وكانت زعيمة البربر تُسمَّى "الكاهنة" وقد استطاعت أن تجمع شملهم وتحارب المسلمين سنوات طويلة، ولم يستطع القائد المسلم زهير بن قيس أن ينتصر عليها حتى جاء الحسان بن النعمان الذي صمم على فتح جميع بلاد المغرب، إذ انطلق متوجهًا إلى أواسطِ المغرب والتقى بجيوش الكاهنة وانتصر عليها في رمضان عام 82 هـ.









حدث فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 132هـ الموافق استولى عبد الله أبو العباس على دمشق بعد عمل مضن استمر عدة سنوات، وبعد خروج آخر الخلفاء الأمويين منها، وبذلك سقطت الدولة الأموية التي امتدت لمدة 90 عاما تقريبا، وقامت الدولة العباسية وتعتبر السلالة العباسية هي السلالة العربية الثانية بعد الأموية التي حكمت العالم الإسلامي.









في 2 رمضان 1239هـ، استولى المصريون على جزيرة كريت وقديما أطلق عليها العرب "اقريطش"، وعرفت عند الأتراك باسم "جزيت" وحديثا باسم جزيرة كريت، وتتبع حاليا اليونان وهي أكبر الجزر اليونانية، وتوجد ضمن الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وفي أقصى جنوب بحر إيجه.