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أخبار العالم

1066 إصابة كورونا و50 وفاة فى صفوف الفلسطينيين بالخارج

السبت 25/أبريل/2020 - 09:28 ص
1066 إصابة كورونا
1066 إصابة كورونا و50 وفاة فى صفوف الفلسطينيين بالخارج
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سمر صالح
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت عن تسجيل 50 حالة وفاة و1066 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في الخارج. 

وفى سياق منفصل بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد - "كوفيد 19" أن الفيروس أوقع حتى مساء الجمعة 196.258 حالة وفاة في دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليونين و812 ألف شخص، تعافى منهم أكثر من 778 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة الجمعة، عن وفاة 40 شخصًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3.619 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في تراجع عن حصيلة وفيات أمس الخميس التي كانت 43 وفاة، وزيادة عن حصيلة إصابات امس التي كانت 3.210 إصابة جديدة في 16 دولة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دول وأقاليم ومنطقة حول العالم، حيث تم الجمعة اكتشاف نحو 90 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5.339 وفاة، حتى الآن، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر منهم، حيث أعلنت الجمعة عن 1,217 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها إلى 51,453 أشخاص، محافظة بذلك على تصدرها جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الإصابات التي بلغت حصيلتها لديها اكثر من 912 ألف شخص، منهم 25,568 إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام مرشحة للزيادة في أي لحظة لعامل فرق الوقت بين أمريكا والشرق الأوسط.

كما ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالميًا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 25,969، منهم 420 الجمعة، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 192,994 إصابة، منهم 3,021 حالة اكتشفت الجمعة.
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