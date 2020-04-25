AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رغم أزمة كورونا.. ارتفاع صادرات مواد البناء لـ 1.15 مليار دولار بالربع الأول من 2020

السبت 25/أبريل/2020 - 11:52 ص
مواد البناء
مواد البناء
Advertisements
ولاء عبد الكريم

كشف تقرير هئية الرقابة على الصادرات والواردات أن صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية سجلت ارتفاعا بنسبة  32.8% خلال الربع الأول من 2020  لتسجل 1.527 مليار  دولار في مقابل 1.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من  2019، ولتبلغ 501 مليون دولار خلال مارس.

وأظهرت بيانات الرقابة على الصادرات والواردات، استحواذ 10 دول على 75.4% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة1.152 مليار دولار خلال الفترة من ” يناير- مارس 2020

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2% حيث سجلت 6 مليار و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليار و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار.

في حين  شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليار و814 مليون دولار، مقابل 18 مليار و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها  4 مليار و419 مليون دولار، مشيرة الى ان هذه المؤشرات قد ساهمت فى انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليار و566 مليون دولار أى بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مليار دولار قيمة صادرات مواد البناء خلال يناير وفبراير 2020

رغم تفشي كورونا.. ارتفاع الصادرات المصرية لـ4.394 مليار دولار

التصديرى لمواد البناء: زيادة الصادرات 14.4٪ خلال شهرى يناير وفبراير 2020

التصديري لمواد البناء: 1.5 مليار دولار إجمالي صادرات القطاع خلال 3 أشهر

ترشيحاتنا

فانوس ده ولا بيت.. قبطي يفاجئ المسلمين في رمضان..ِشاهد

بعد إصابة 15148 حالة.. إسرائيل تستعين بالموساد لتوفير أجهزة تنفس لمرضى كورونا

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور

طريقة إخفاء الأون لاين فى واتساب أثناء استخدامك له

الحقيقة الكاملة وراء اختفاء كيم يونج أون.. هل مات زعيم كوريا الشمالية أم هرب من كورونا ؟

طريقة عمل فخدة ضانى مع الأرز بالمكسرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت .. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

قمر الدين مشروب رمضانى تاريخه يعود لـ 1400 عام.. أدخله الأمويون وارتبط برمضان لهذا السبب

عصرية وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات زوجة علي ربيع فى عيد ميلادها