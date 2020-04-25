رغم أزمة كورونا.. ارتفاع صادرات مواد البناء لـ 1.15 مليار دولار بالربع الأول من 2020

كشف تقرير هئية الرقابة على الصادرات والواردات أن صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية سجلت ارتفاعا بنسبة 32.8% خلال الربع الأول من 2020 لتسجل 1.527 مليار دولار في مقابل 1.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولتبلغ 501 مليون دولار خلال مارس.

وأظهرت بيانات الرقابة على الصادرات والواردات، استحواذ 10 دول على 75.4% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة1.152 مليار دولار خلال الفترة من ” يناير- مارس 2020″

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2% حيث سجلت 6 مليار و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليار و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار.





في حين شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليار و814 مليون دولار، مقابل 18 مليار و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها 4 مليار و419 مليون دولار، مشيرة الى ان هذه المؤشرات قد ساهمت فى انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليار و566 مليون دولار أى بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.



