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منوعات

4 علامات شديدة الخطورة.. قائمة جديدة بأعراض فيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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نهى حمدي
مازالت قائمة الأعراض التي تظهر على مصابي فيروس كورونا مفتوحة ويضيف إليها الأطباء والعلماء من فترة لأخرى عرض جديد، حيث أضيف مؤخرًا أعراض جديدة يجب على الأشخاص مراعاتها وملاحظاتها كي يتمكنوا من العلاج المبكر بالعزل قبل أن تصل الإصابة إلى مرحلة الخطر.

ونشر موقع مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية على شبكة الإنترنت، قائمة بأعراض فيروس  كورونا "كوفيد 19"  على النحو التالي:
- الحمى. 
- نفس قصير صعوبة في التنفس.
- قشعريرة برد. 
- الكحة.
- الشعور باهتزاز في الجسم.
- ألم بالعضلات.
- صداع.
-احتقان في الحلق.
- فقدان حاسة الشم والتذوق.

وتظهر هذه الأعراض بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس، كما ان هناك علامات تحذيرية في حالات الطوارئ ويجب التوجه بسرعة إلى أقرب مستشفى وطلب الرعاية الصحية ، يوضحها كالآتي: 
- النهجان بشكل مستمر
-ألم بالصدر مستمر .
- الارتباك الشديد.
- تحول الجسم للون الأزرق.
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