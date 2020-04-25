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أخبار العالم

ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران لـ 6 آلاف حالة

السبت 25/أبريل/2020 - 12:40 م
6000 وفاة كورونا
6000 وفاة كورونا فى إيران
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سمر صالح
أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت عن تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى نحو 6 آلاف.

وتشارف حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على تخطي الـ200 ألف.

وفي سياق منفصل دعت الأمم المتحدة إلى التعبئة العامة لتسريع إنتاج لقاح يتوفر للجميع معتبرة أنها الوسيلة الوحيد لتطويق وباء يهز الاقتصاد العالمي. 

وطرح رئيس الولايات المتحدة، البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بلغ خمسين ألفا، فكرة معالجة المرضى بحقنهم بمواد "معقمة".

وحث الرئيس حسن روحاني، الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية، في الوقت الذي استؤنفت فيه الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في معظم أنحاء البلاد.

وقال روحاني: "إن تخفيف القيود لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية.. يجب أن يحترم الناس بجدية التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى.. وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط".
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