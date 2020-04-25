ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران لـ 6 آلاف حالة

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت عن تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى نحو 6 آلاف.





وتشارف حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على تخطي الـ200 ألف.





وفي سياق منفصل دعت الأمم المتحدة إلى التعبئة العامة لتسريع إنتاج لقاح يتوفر للجميع معتبرة أنها الوسيلة الوحيد لتطويق وباء يهز الاقتصاد العالمي.





وطرح رئيس الولايات المتحدة، البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بلغ خمسين ألفا، فكرة معالجة المرضى بحقنهم بمواد "معقمة".



