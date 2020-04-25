بطريرك السريان الكاثوليك يعزي البابا تواضروس في وفاة القس رويس الأورشليمي

أرسل غبطة البطريرك إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، رسالة تعزية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في نياحة الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلبنان.

وحملت رسالة تعزية بطريرك السريان الكاثوليك إشادة بالأب المتنيح وجهوده في الخدمة وتوطيد علاقات المحبة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وباقي الكنائس في لبنان.

وأقيمت اليوم صلوات الجناز على جثمان الراهب رويس الأورشليمي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس في بلدية سن الفيل في لبنان.

وحمل شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التابوت الي داخل الكنيسة، وحرص الحضور القليل على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

حضر جننازة الراهب رويس الاروشليمى مندوبين الدولة اللبنانية ورجال الطوائف الاسلامية والمسيحية، وذلك بدون شعب بالكنيسة القبطية ببروت.

وارسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية شكر لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية على تعزيته في وفاة الأب الراهب رويس الأورشليمي رئيس الطائفة القبطية بلبنان.

كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد أرسل برقية تعزية ومواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في انتقال الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية بلبنان الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وأشاد العماد عون في برقيته بالمزايا والصفات الطيبة التي كان يتمتع بها الأب الراحل مثمنًا سعيه إلى التقارب بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم.