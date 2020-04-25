عصام عبد الفتاح يكشف طريقة التواصل مع حكام أفريقيا خلال توقف النشاط الكروي

كشف عصام عبدالفتاح مسئول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن آليات التواصل مع حكام القارة السمراء.





وقال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: يتم التواصل دائما عبر الاجتماعات مع فريق الفيديو كونفرانس يتم خلالها مناقشة أحوال التحكيم فى ربوع دول قارة أفريقيا والوقوف على آخر المستجدات التحكيمية على مستوى العالم.





وأوضح أن كل منطقة من حكام القارة السمراء يتم التواصل معهم عن طريق جروبات تناقش خلالها الحالات التحكيمية وطرح برامج تدريبية من أجل المحافظة على اللياقة البدنية للعناصر التحكيمية.





وشدد على أن التواصل عبر الفيديو كونفرانس وجروبات كل زون تساهم فى توصيل المعلومات وتوعية قضاة الملاعب فى ربوع دول القارة السمراء من خلال تحليل الحالات التحكيمية للوقوف على الأخطاء وتصحيح المسار التحكيمي القارة السمراء.





يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قرر تأجيل منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية إضافة إلى تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ فى الكاميرون الى إشعار آخر.