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فن

هنا الزاهد بصحبة أحمد فهمي وكريم عبد العزيز في أول أيام رمضان .. شاهد

السبت 25/أبريل/2020 - 04:15 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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مريم عزت
نشرت الفنانة هنا الزاهد استورى لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " بصحبة الفنان احمد فهمى والفنان كريم فهمى وزوجته . 

وعلقت هنا الزاهد على الصور قائلة : رمضان كريم 

يذكر أن الفنان أحمد فهمي، كشف عن حقيقة منع زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، وأنه كان مجرد رأي استشارى لها.

وقال أحمد فهمي، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، إننى لم أمنع هنا الزاهد من التمثيل فى مسلسل "البرنس"، ولا أتدخل فى عملها ورأيي فقط للمشورة. 

وأضاف أحمد فهمى: "كل ما قلته لها كاستشارة إن الدور المعروض عليها لا يناسبها حاليا بعد الخطوات التى حققتها فى عالم الدراما وتركت لها القرار النهائى".
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