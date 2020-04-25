هنا الزاهد بصحبة أحمد فهمي وكريم عبد العزيز في أول أيام رمضان .. شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد استورى لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " بصحبة الفنان احمد فهمى والفنان كريم فهمى وزوجته .

وعلقت هنا الزاهد على الصور قائلة : رمضان كريم

يذكر أن الفنان أحمد فهمي كشف عن حقيقة منع زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل " البرنس "، وأنه كان مجرد رأي استشارى لها.





وقال أحمد فهمي، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، إننى لم أمنع هنا الزاهد من التمثيل فى مسلسل " البرنس "، ولا أتدخل فى عملها ورأيي فقط للمشورة.





وأضاف أحمد فهمى: "كل ما قلته لها كاستشارة إن الدور المعروض عليها لا يناسبها حاليا بعد الخطوات التى حققتها فى عالم الدراما وتركت لها القرار النهائى".