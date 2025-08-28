قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
نواب البرلمان يثمنون زيارة رئيس الإمارات: بوابة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين

مجلس النواب
حسن رضوان
  • النائب علي الدسوقي: زيارة الشيخ محمد بن زايد تعزز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات
  • النائبة مرفت الكسان: التنسيق المستمر بين البلدين يفتح آفاقًا جديدة لتنمية مستدامة
  • نجلاء العسيلي: العلاقات المصرية الإماراتية ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي ومصالح الشعبين

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في زيارة تعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية المتينة، مؤكدين أنها  تشكل نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التنمية المشتركة.

واكد النواب على الدور الحيوي لهذا التنسيق في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق مصالح الشعبين، كما أنها تؤكد مكانة مصر والإمارات كركيزة أساسية في المنطقة.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى القاهرة تُعد رسالة واضحة على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والإمارات، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حاسم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودفع مشاريع التنمية المشتركة إلى الأمام.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "التنسيق المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يعكس حرص القيادة على تحقيق التكامل الاقتصادي في مجالات متعددة مثل الطاقة والاستثمار والبنية التحتية. ونحن نرى أن هذه الشراكة نموذج فريد للعمل العربي المشترك، يفتح آفاقًا واسعة للنمو ويعزز من الاستقرار الإقليمي".

وختم النائب بالقول: "مصر والإمارات شركاء حقيقيون في التنمية، وهذه الزيارة ستسهم بلا شك في توسيع مجالات التعاون ودفع الاقتصادين الوطنيين إلى آفاق جديدة من التقدم والازدهار".

ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى القاهرة، تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية الراسخة بين مصر والإمارات، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم لدفع التعاون الاستثماري والمشروعات التنموية المشتركة.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "التشاور المستمر بين قيادتي البلدين يعكس الإرادة المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي، وخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص العمل والتنمية المستدامة."

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التعاون الوثيق بين مصر والإمارات هو نموذج يحتذى به في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق رؤية اقتصادية طموحة ترتكز على الاستثمار المشترك والتطوير المستمر.

وفي السياق ذاته، أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتعزز أواصر التعاون في مختلف المجالات.

وقالت "العسيلي" في تصريح صحفي لها اليوم، إن التشاور المستمر بين القيادتين المصرية والإماراتية يمثل حجر زاوية في دعم استقرار المنطقة، في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود وتنسيق المواقف بين الدول العربية المؤثرة.


وأوضحت أن العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على الاحترام المتبادل ووحدة المصير، وهي ليست وليدة اللحظة، بل ممتدة منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رسّخ محبة خاصة لمصر في قلوب الإماراتيين، وهو ما يواصله اليوم الشيخ محمد بن زايد بروح من الأخوة والدعم المتبادل.

وأضافت العسيلي أن الزيارة تعكس ثقة القيادة الإماراتية في مصر، ودورها المحوري في حفظ توازنات المنطقة، مشيرة إلى أن هذه العلاقة القوية تمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون العربي العربي الذي يجب دعمه وتكراره في ملفات الأمن والاقتصاد والتنمية.

وأشادت النائبة نجلاء العسيلي بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مؤكدة أن ما تحقق من علاقات استراتيجية راسخة مع الدول العربية، وعلى رأسها دولة الإمارات الشقيقة، هو نتاج رؤية وطنية واعية وقيادة سياسية تدرك أهمية التكاتف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.


وأضافت أن الرئيس السيسي نجح في بناء شبكة علاقات خارجية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ما جعل لمصر صوتًا قويًا ومؤثرًا في المحافل الدولية، ورسّخ دورها كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الشعبين المصري والإماراتي تربطهما علاقات محبة وأخوة راسخة، وأن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الاصطفاف العربي وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

