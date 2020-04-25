AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

السبت 25/أبريل/2020 - 11:45 م
الكنافة النابلسية
الكنافة النابلسية
Advertisements
نهى هجرس
تعد الكنافة النابلسية من أشهر الحلويات فى نابلس في فلسطين وتزداد شعبية الكنافة النابلسية في شهرمضان كوجبة تحلية بعد الإفطار.


مقادير الكنافة النابلسية :
4 كوب كنافة

2 كوب جبنة نابلسية او عكاوي

1 كوب سمنة

2 كوب قطر

1 ملعقة صغيرة صبغة حمراء

1/2 كوب فستق حلبي

 طريقة تحضير الكنافة النابلسية :
1- نقوم بفرم الكنافة بالخلاط الكهربائي او بتقطيعهم باليد الى ان تصبح ناعمة تقريبا.

2- نقوم بنقع الجبنة وازالة الماء عنها عدة مرات ثم نقوم بتصفية الجبنة وتركها لمدة ساعة الى ان تتصفى من الماء نهائيا.

3- نضع الملون في السمنة المذابة لكي يسهل علينا توزيعها.

4- في صينية قصيرة الحافة نضع كوبين من الكنافة ونصف كمية السمنة ونقوم بتوزيعها على الكنافة.

5- نضع الصينية على النار المتوسطة مع الاستمرار في تدوير الصينية الى ان تصبح شعرات الكنافة ذهبية اللون.

6- في صينية اخرى نضع الكمية الباقية من الكنافة والسمنة المتبقية ونوزعها جيدا ونرصها في الصينية.

7- وايضا نقوم بوضعها على نار متوسطة  والاستمرار في تدويرها لتكتسب اللون الذهبي.

8- نفتت الجبنة ونضعها على وجه الكنافة ونقلب الصينية الثانية ونضعها فوق الجبنة ونضغط قليلا.

9- نرش المكسرات على سطح الكنافة وندخل الصينية الى الفرن بحرارة متوسطة الى ان تذوب الجبنة لمدة 10 دقائق تقريبا.

10- نخرج  الصينية ونصب القطر الساخن فوقها وتكون جاهزة للتقديم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل التشيكن رول.. 3 وصفات خطوة بخطوة

طرق عمل المكرونة البشاميل والفوتشيني

سهلة وبسيطة .. طريقة عمل الكنافة

مع اقتراب رمضان .. طريقة عمل الكنافة بالموز كالمحترفين

سهلة وسريعة.. طريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل

ترشيحاتنا

هل أوشكت كورونا على الانتهاء فى بلاد زايد.. أسباب خفض الإمارات ساعات حظر التجول

دراسة تكشف عن موعد انتهاء فيروس كورونا في مصر والدول العربية

الأهلي يسدد 40 ألف دولار للدفاع الحسني الجديدي المغربي.. تفاصيل

فى ثانى أيام رمضان.. انتشار أمني كبير لتنفيذ قرار حظر التجول على مستوى الجمهورية

حريق هائل فى قصر أثرى مهجور بالفيوم .. وصاحبه: بفعل فاعل.. تفاصيل بالصور

احذر.. البطيخ يحتوي على فيروس ينتقل من الحشرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة