في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

تعد الكنافة النابلسية من أشهر الحلويات فى نابلس في فلسطين وتزداد شعبية الكنافة النابلسية في شهرمضان كوجبة تحلية بعد الإفطار.
مقادير الكنافة النابلسية :
4 كوب كنافة
2 كوب جبنة نابلسية او عكاوي
1 كوب سمنة
2 كوب قطر
1 ملعقة صغيرة صبغة حمراء
1/2 كوب فستق حلبي
طريقة تحضير الكنافة النابلسية :
1- نقوم بفرم الكنافة بالخلاط الكهربائي او بتقطيعهم باليد الى ان تصبح ناعمة تقريبا.
2- نقوم بنقع الجبنة وازالة الماء عنها عدة مرات ثم نقوم بتصفية الجبنة وتركها لمدة ساعة الى ان تتصفى من الماء نهائيا.
3- نضع الملون في السمنة المذابة لكي يسهل علينا توزيعها.
4- في صينية قصيرة الحافة نضع كوبين من الكنافة ونصف كمية السمنة ونقوم بتوزيعها على الكنافة.
5- نضع الصينية على النار المتوسطة مع الاستمرار في تدوير الصينية الى ان تصبح شعرات الكنافة ذهبية اللون.
6- في صينية اخرى نضع الكمية الباقية من الكنافة والسمنة المتبقية ونوزعها جيدا ونرصها في الصينية.
7- وايضا نقوم بوضعها على نار متوسطة والاستمرار في تدويرها لتكتسب اللون الذهبي.
8- نفتت الجبنة ونضعها على وجه الكنافة ونقلب الصينية الثانية ونضعها فوق الجبنة ونضغط قليلا.
9- نرش المكسرات على سطح الكنافة وندخل الصينية الى الفرن بحرارة متوسطة الى ان تذوب الجبنة لمدة 10 دقائق تقريبا.
10- نخرج الصينية ونصب القطر الساخن فوقها وتكون جاهزة للتقديم.