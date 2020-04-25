في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

تعد الكنافة النابلسية من أشهر الحلويات فى نابلس في فلسطين وتزداد شعبية الكنافة النابلسية في شهرمضان كوجبة تحلية بعد الإفطار.









مقادير الكنافة النابلسية :

4 كوب كنافة





2 كوب جبنة نابلسية او عكاوي





1 كوب سمنة





2 كوب قطر





1 ملعقة صغيرة صبغة حمراء





1/2 كوب فستق حلبي





طريقة تحضير الكنافة النابلسية :

1- نقوم بفرم الكنافة بالخلاط الكهربائي او بتقطيعهم باليد الى ان تصبح ناعمة تقريبا.





2- نقوم بنقع الجبنة وازالة الماء عنها عدة مرات ثم نقوم بتصفية الجبنة وتركها لمدة ساعة الى ان تتصفى من الماء نهائيا.





3- نضع الملون في السمنة المذابة لكي يسهل علينا توزيعها.





4- في صينية قصيرة الحافة نضع كوبين من الكنافة ونصف كمية السمنة ونقوم بتوزيعها على الكنافة.





5- نضع الصينية على النار المتوسطة مع الاستمرار في تدوير الصينية الى ان تصبح شعرات الكنافة ذهبية اللون.





6- في صينية اخرى نضع الكمية الباقية من الكنافة والسمنة المتبقية ونوزعها جيدا ونرصها في الصينية.





7- وايضا نقوم بوضعها على نار متوسطة والاستمرار في تدويرها لتكتسب اللون الذهبي.





8- نفتت الجبنة ونضعها على وجه الكنافة ونقلب الصينية الثانية ونضعها فوق الجبنة ونضغط قليلا.





9- نرش المكسرات على سطح الكنافة وندخل الصينية الى الفرن بحرارة متوسطة الى ان تذوب الجبنة لمدة 10 دقائق تقريبا.





10- نخرج الصينية ونصب القطر الساخن فوقها وتكون جاهزة للتقديم.



