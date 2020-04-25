المفتي عن تعليق صلاة الجمعة والجماعات : الساجد قبل المساجد.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن حكم غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعات مبني على مراعاة المقاصد الشرعية.





وأضاف شوقي علام في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الشريعة الإسلامية جائت لتحقيق مصالح الإنسان، والإنسان هو المحور والأساس ولا فائدة من تكليف إذا لم يكن هناك مكلف.





وتابع شوقي علام:" الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان ولابد من المحافظة عليه، والدولة المصرية رأت من خلال أبحاث علمية بأن التجمعات تؤدي إلى خطر فعلينا ان نفهم تلك التدابير التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا".





وأكمل شوقي علام:" رواد المساجد يشعرون بحزن شديد في تلك الفترة بسبب غلق المساجد ولكن سيدنا محمد اكد انه ما من إنسان يجلس في بيته او بلده في زمن الوباء صابرا محتسبا وكان له مثل أجر الشهيد".





وتابع شوقي علام:" الشرائع جاءت لتحقيق 5 مقاصد وهي أن يحفظ الله للإنسان دينه ونفسه وعرضه وعقله وماله ".



