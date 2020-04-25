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أخبار العالم

السعودية.. تطبيق "موعد" الإلكتروني ساعد في اكتشاف 268 إصابة بكورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 08:09 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

كشف المتحدث الاعلامي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، عن استفادة 600 ألف شخص من تطبيق "موعد".

 

وقال "العبدالعالي": إنه تم اكتشاف 268 حالة مصابة بـ"كورونا" عن طريق التقييم الذاتي لتطبيق "موعد"، و ذلك خلال المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات فيروس "كورونا".

 

وأضاف "العبدالعالي" أن أكثر من 15 ألف كشف تبين أن لديهم احتمالات عالية للإصابة بالفيروس، وبدورها تواصلت معهم وزارة الصحة، ومن خلال الكشف المخبري اتضح إصابة 268 حالة بالفيروس، وهو وفي بداياته، وتم تقديم الرعاية لهم وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ لضمان عدم انتقال الفيروس.

 

وأكد متحدث "الصحة" ضرورة تطبيق الاحتياطات الصحية للوقاية من غسل اليدين والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل.

 

وكشفت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، فى التقرير اليومى حول إصابات فيروس كورونا والتى جاءت لحالات مصابة بأمراض مزمنة وأخري لشباب يعانون حالات حرجة.

 

وأكدت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع العدد الإجمالي إلى 16299 إصابة.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن 115 من الإصابات تعد من الحالات الحرجة.

 

وأوضح المتحدث حدوث 166 حالة تعافي ليصل إجمالي المتعافين إلى 2215 حالة.

 

وأشار إلى تسجيل 9 حالات وفاة في السعودية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جدة ومكة.

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