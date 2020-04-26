هل يقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان ؟

قال الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي يشترط أن تسبق النية صيام الفريضة وهو "صيام شهر رمضان والكفارات والنذر والقضاء " مشددا على وجوب تبييت النية قبل أذان الفجر.

وأضاف خلال إجابته على أسئلة المشاهدين بأحد البرامج الفضائية ، قائلا: إذا نوى الشخص من الليل أنه سيصوم غدا وإذا وقع في الجنابة قبل الفجر كأن يكون عاشر زوجته واستيقظ في الصباح على جنابة فصومه صحيح وليس عليه شيء فليغتسل منها ويكمل صوم يومه.

وتابع أما صيام النافلة فلا يشترط فيه تبييت النية قبلها كأن يجامع الرجل زوجته قبل الفجر ويستيقظ صباحا ويدرك أن هذا اليوم صيامه سنة كأن يكون يوم عاشوراء او يوافق يوم اثنين أو خميس فهنا يجوز له ان يغتسل ويقول "إني صائم" فهذا جائز واستدل العلماء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ ذات يوم وسأل عائشة ماذا عندنا من طعام ؟، فقالت: ما عندنا من طعام، فقال النبي: إني اليوم صائم.

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة أثناء الصيام

قالت دار الإفتاء، إن من أصبح وهو جنب في نهار رمضان أو صيام التطوع ، فعليه أن يغتسل وصيامه صحيح.





وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «رجل جامع زوجته في رمضان بعد أذان العشاء، ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الصبح، فهل صومه صحيح أم لا؟، أن من جامع بالليل ثم أصبح صائمًا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة.





واستدلت بما روي عَنْ السيدة عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ، وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ"، فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي».



