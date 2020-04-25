أحمد موسى: محدش عارف حاجة عن فيروس كورونا وليس له دواء حتى الآن.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الاعداد تتخطى حاجز الـ 200، الإجمالي 4319 ، الوفيات 307 حالات".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" وزيرة الصحة كشفت عن العديد من الامور المتعلقة بإجراءات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا".





وأوضح أحمد موسى:" أمريكا تتحدث منذ شهر ونصف الشهر عن ادوية، وعادت لتقول إن تلك الأدوية تتسبب في وفاة المصابين".





واختتم الإعلامي أحمد موسى:" محدش عارف حاجة عن فيروس كورونا حتى الآن، ولا تتوفر معلومات مؤكدة 100% عنه"، مضيفا:" محدش عارف الدواء الفعال لعلاج فيروس كورونا في العالم".