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أحمد موسى: محدش عارف حاجة عن فيروس كورونا وليس له دواء حتى الآن.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 09:32 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الاعداد تتخطى حاجز الـ 200، الإجمالي 4319 ، الوفيات 307  حالات".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" وزيرة الصحة كشفت عن العديد من الامور المتعلقة بإجراءات  الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأوضح أحمد موسى:"  أمريكا تتحدث منذ شهر ونصف الشهر عن ادوية، وعادت لتقول إن تلك الأدوية تتسبب في وفاة المصابين".

واختتم الإعلامي أحمد موسى:" محدش عارف حاجة عن فيروس كورونا حتى الآن، ولا تتوفر معلومات مؤكدة 100% عنه"، مضيفا:"  محدش عارف الدواء الفعال لعلاج فيروس كورونا في العالم".
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