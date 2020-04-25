يحكي بطولة الجيش المصري.. أحمد موسى: مسلسل الاختيار مثل فيلم الممر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن برنامج على مسئوليتي توجه إلى منزل الشهيد احمد المنسي، مضيفا " قابلنا زوجته وأسرته في محافظة الشرقية".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "زوجة الشهيد احمد المنسي تحدثت عن كواليس كثيرة في حياة احمد المنسي وعن مسلسل الاختيار الذي يجسد بطولته".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "زوجة المنسي تحدثت عن كواليس مسلسل الاختيار".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: " مسلسل الاختيار يحكي جزءا من بطولات جيشنا المصري العظيم ونحن ننحاز إلى اي بطولة خاصة بالقوات المسلحة".



