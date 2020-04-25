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توك شو

يحكي بطولة الجيش المصري.. أحمد موسى: مسلسل الاختيار مثل فيلم الممر.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 09:51 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن برنامج على مسئوليتي توجه إلى منزل الشهيد احمد المنسي، مضيفا " قابلنا زوجته وأسرته في محافظة الشرقية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "زوجة الشهيد احمد المنسي تحدثت عن كواليس كثيرة في حياة احمد المنسي وعن مسلسل الاختيار الذي يجسد بطولته".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "زوجة المنسي تحدثت عن كواليس مسلسل الاختيار".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: " مسلسل الاختيار يحكي جزءا من بطولات جيشنا المصري العظيم ونحن ننحاز إلى اي بطولة خاصة بالقوات المسلحة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مسلسل الاختيار تسبب في رد فعل إيجابي في الشارع المصري والعربي وله تأثير كبير مثل فيلم الممر".
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