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منوعات

زوجة ابن الملكة إليزابيث تتخلى عن الملكية وتتطوع للطهي والتنظيف.. صور

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:14 ص
الكونتيسة صوفي
الكونتيسة صوفي
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أماني إبراهيم
تطوعت الكونتيسة صوفي زوجة الامير إدوارد، الابن الثالث للملكة إليزابيث الثانية، لتعمل سرا في إعداد وجبات الغذاء المجانية التي يتم توزيعها في المستشفيات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تطوعت كونتيسة ويسكس لتصبح مساعدة للطهاة المحترفين الذين يعدون الوجبات المجانية بتمويل من الملياردير البريطانية إيان وايس، والذي وزع فريقه 59 ألف وجبة مجانية خلال أسبوع واحد لمستشفيات لندن الكبرى في المملكة المتحدة.

ووفقا للمنظمين فإن الكونتيسة صاحبة الـ 55 عاما، والدة السيدة لويز، وجيمس، تأتي يوما واحدا في الأسبوع بدون ضجة، وتستعد للطبخ والتنظيف بشكل تطوعي، وقامت هذا الأسبوع بتعبئة الخضروات المعدة سابقا، وصنع لفائف من فطائر الليمون والتوت.

وتتبع الكونتيسة الإجراءات الوقائية خلال التطوع حيث ترتدي قناع وجه (كمامة)، وقفازات معقمة، وقالت المسئولة بالإشراف على الطهي، أن السيدة صوفي قامت بعمل رائع، وشاركت في الطبخ والأعمال التحضيرية والتنظيف وكل ذلك بدون الكشف عن هويتها في البداية.
زوجة ابن الملكة إليزابيث تتخلى عن الملكية وتتطوع للطهي والتنظيف.. صور
زوجة ابن الملكة إليزابيث تتخلى عن الملكية وتتطوع للطهي والتنظيف.. صور
زوجة ابن الملكة إليزابيث تتخلى عن الملكية وتتطوع للطهي والتنظيف.. صور
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