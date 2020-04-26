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رياضة

على غرار رينارد.. مدرب المنتخب السعودي الأولمبي يخفض راتبه بسبب فيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تخفيض راتبه، بعد الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"

ونشر الشهري تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، جاء فيها:"مع هذه الأزمة والتي نسأل الله أن تمر علينا بردا وسلاما ،، أنضم مع مدرب المنتخب الأول وأبادر بتخفيض راتبي ،،، وهو أقل واجب نقدمه لبلدنا ودام عزك يا وطن.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، قد قرر تخفيض راتبه مع الأخضر بنسبة 50 %، بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

ونشر رينارد تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر ، جاء فيها:" اتخذت هذه المبادرة لدعم الجهود المبذولة في مكافحة الفيروس وأتمنى لكم كل التوفيق ابقوا في المنزل."

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد قررت إيقاف جميع الأحداث الرياضية في البلاد، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

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