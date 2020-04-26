بالأبيض والأسود.. مايا دياب تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة.

وتألقت مايا دياب، بإطلالة أبيض وأسود مرتدية جيب قصير ليبرز عن جمالها ورشاقتها وتوب باللون الأسود ، واعتمدت مايا دياب على تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة فتركت شعرها منسدلا على ظهرها بطريقة انسيابية.





يذكر أن أحدث أعمال المطربة اللبنانية مايا دياب، كليب يا نور العين، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وحصل حوالى 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على يوتيوب.





وشاركت مايا دياب، فى مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وعرضت خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم الفنانة هالة فاخر وإنجي علي وماجد المصري وحسن الرداد وحمدي المرغني، والمسرحية من تأليف أمير طعيمة، ومن إخراج أشرف ذكي.



















