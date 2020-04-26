مصر للتأمينات الحياة: نستهدف 6 مليارات جنيه إجمالى أقساط خلال العام المالى المقبل

قال الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للقابضة للتامين احدى شركات قطاع الاعمال العام ،إن شركته تستهدف تحقيق اجمالى موارد جارية بعام 2020-2021 قدره 9.7 مليار جنيه مقابل 8.0 مليار جنيه محققة عام 2018-2019 وبمعدل نمو قدره 20.8 %.



جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين احدى شركات قطاع الاعمال العام برئاسة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة.



وأضاف عبد العزيز ، أن مصر للتأمينات الحياة تستهدف تحقيق اجمالى اقساط بعام 2020/2021 قدره 6.0 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه محققة عام 2018-2019 بمعدل نمو قدره 34.7 %.



تابع " تم استهداف تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة 43.9% و 27.2 % لاقساط التأمين الفردى والتأمين الجماعى على التوالى وذلك بالمقارنة بفعلى عام 2018-2019" .



وصرح عبد العزيز، بأن الشركة تسعى الى تحقيق صافى ارباح بعام 2020/2021 بمبلغ 1.8 مليار جنيه وبحصة للمساهمين فى الارباح بمبلغ 864 مليون جنيه مقابل صافى ارباح قدرها 1.3 مليار جنيه محققة عام 2018/2019 وبحصة للمساهمين فى الارباح بمبلغ 791.8 مليون جنيه وبذلك يكون معدل النمو بصافى الارباح 34.5%.