AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصر للتأمينات الحياة: نستهدف 6 مليارات جنيه إجمالى أقساط خلال العام المالى المقبل

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:06 ص
الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر للتامينات الحياة
Advertisements
علياء فوزى
قال الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للقابضة للتامين احدى شركات قطاع الاعمال العام ،إن شركته تستهدف تحقيق اجمالى موارد جارية بعام 2020-2021 قدره 9.7 مليار جنيه مقابل 8.0 مليار جنيه محققة عام 2018-2019 وبمعدل نمو قدره 20.8 %.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين احدى شركات قطاع الاعمال العام برئاسة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة.

وأضاف عبد العزيز ، أن مصر للتأمينات الحياة تستهدف تحقيق اجمالى اقساط بعام 2020/2021 قدره 6.0 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه محققة عام 2018-2019 بمعدل نمو قدره 34.7 %.

تابع " تم استهداف تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة 43.9% و 27.2 % لاقساط التأمين الفردى والتأمين الجماعى على التوالى وذلك بالمقارنة بفعلى عام 2018-2019" .

وصرح عبد العزيز، بأن الشركة تسعى الى تحقيق صافى ارباح بعام 2020/2021 بمبلغ 1.8 مليار جنيه وبحصة للمساهمين فى الارباح بمبلغ 864 مليون جنيه مقابل صافى ارباح قدرها 1.3 مليار جنيه محققة عام 2018/2019 وبحصة للمساهمين فى الارباح بمبلغ 791.8 مليون جنيه وبذلك يكون معدل النمو بصافى الارباح 34.5%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حطبة: أرباح القابضة للسياحة تخطت نصف مليار جنيه خلال 6 أشهر

4.4 مليار جنيه في 2019 أكبر أرباح للمصرية للاتصالات في تاريخها

قريبا.. طرح مبان للتطوير بمنطقة القاهرة الخديوية

حسن غانم : 20 % زيادة فى أرباح بنك التعمير والإسكان عن عام 2019

فى ظل تداعيات كورونا.. تعرف على أول بنك مصرى يستخدم التصويت الإلكترونى

ترشيحاتنا

إثيوبيا تعلن موعد ملء سد النهضة بعد اكتمال 73% من أعمال البناء

رئيس لجنة المسابقات: الأهلي بطل الدوري حال إلغاء البطولة ..فيديو

أخبار الحوادث.. إخلاء سبيل 20 شخصا في واقعة مسيرة الكعبة.. ابنة تمزق جسد والدتها العجوز في الإسماعيلية

حريق هائل فى قصر أثرى مهجور بالفيوم .. وصاحبه: بفعل فاعل.. تفاصيل بالصور

مصطفى حجي ينصح أشرف بن شرقي بالرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

عبدالباسط حمودة يوضح خليفته في الغناء ومن المطرب الشعبي الأفضل حاليا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة