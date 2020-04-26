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توك شو

عبدالباسط حموده يعلق على خلافه مع عمرو مصطفى

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:44 ص
عبدالباسط حموده
عبدالباسط حموده
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حمزة شعيب
حلّ المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، مساء اليوم، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج شيخ الحارة.

وكشف المطرب الشعبي، سبب هجوم الملحن عمرو مصطفى، على أغنيته الشهيرة "أنا مش عارفني".

وقال حمودة مستنكرًا طريقة تعليقه على أغنيته: "من الحلمية وابن حتتي، بس هو ميعرفش يلحن لحد غير عمرو دياب، ومش حافظ مزيكا، ومبيعرفش يلحن حاجة من الأغاني بتاعتي، زي أغنية أنا مش عارفني".

وتابع: "شيرين هزقته، وبقوله لما تتكلم على حد اتكلم كويس مش وحش.. عيب".

برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية  إثارة للجدل، وذلك بسبب  تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.

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