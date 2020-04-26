مسلسل شاهد عيان الحلقة 2 .. بسمة ترتكب جريمة قتل

اخبر عمر" حسن الرداد " صديقه راجح " وليد فواز " عن شكوكه في عدم اقتناعه بمقتل زوجته ندى وحرق جثتها وأنه أصبح يشك في الجميع.

وتفوق خديجة ابنة عمر من الإغماء الذي تعرضت له في الحلقة الماضية وتخبرهم الطبيبة أنها حالتها هذه تحدث بسبب عدم احساسها بالأمان فيطلب عمر من خالتها ليلى التي تجسد دورها الفنانة أن تأخذها لديها مع أبنائها، لأنه لن يستطيع الاهتمام بها في هذه الظروف.

وفي نهاية الحلقة، تعود بسمة إلى منزلها وفجأة تنقطع الكهرباء وتدخل لترى ماذا حدث، فترى أختها ندى أمامها ويأتي شخص من خلفها فتقوم بقتلها، فتختفى أختها وتظهر ابنتها وهي تصرخ.