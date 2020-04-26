AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام الزناتي: عامر حسين اتظلم كثيرا.. والموسم الماضي كان صعبا للغاية.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:05 ص
عامر حسين
عامر حسين
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد حسام الزناتي رئيس لجنه المسابقات في اللجنه المكلفه بادارة اتحاد الكرة أن عامر حسين رئيس اللجنه السابق تعرض للظلم كثيرا خلال فترة توليه المنصب.

وأضاف الزناتي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن الموسم الماضي كان صعب للغاية خاصة وان الاهلي والزمالك شاركا في 4 بطولات في موسم واحد، مشددا على انه يتحدي اي شخص اكد ان الاهلي ظل 50 يوما لا يشارك في المباريات وانه كان يخوض مباراة كل 4 ايام.

وتابع حسام الزناتي أن اختلافه الوحيد مع عامر حسين كان في تعامل الاخير مع الاعلام فلم يكن يفضل الظهور كثيرا في الاعلام وهو الامر المثير للدهشه. 

وأكمل حسام الزناتي ان الاتحاد الافريقي غير مواعيد مباريات الاهلي والزمالك الافريقية فكيف لا يتم تغير مواعيد المباريات في الدوري المصري.

اما عن الملاعب المصرية فأكد أن الملاعب المصرية جيدة وعلى مستوى عال ولكن الازمة في الصيانه التي لا تتم بشكل دوري إضافة لعدم استضافة المباريات الكبرى عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يلجأ إلى المحكمة الرياضية.. استياء في الأهلي بسبب «مواعيد الزناتي»

بشرى سارة.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الجديدة

محمد فضل: حسام غالي الأنسب لرئاسة نادي الأهلي

ليس لي دخل في غضبكما.. الجنايني يرد على الأهلي والزمالك.. فيديو

حسني عبد ربه باكيا: تعرضت للظلم في الإسماعيلي.. فيديو

ترشيحاتنا

بمكياج صارخ.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها

أخبار الزمالك.. اتحاد الكرة لم تصله شكوى النادي ضد كهربا.. شرط واحد لرحيل مدافع الفريق

بالشيفون المنقط .. حلا شيحة تثير الجدل على السوشيال ميديا

تعليق ساخر من أحمد السعدني على الحلقة الثانية من برنامج «رامز مجنون رسمي»

إخلاء سبيل 20 شخصا في واقعة مسيرة الكعبة بالإسكندرية

عبدالباسط حمودة يوضح خليفته في الغناء ومن المطرب الشعبي الأفضل حاليا.. فيديو

AdvertisementS

أول رد رسمي من الأهلي بعد تصريحات علي معلول في برنامج رامز مجنون رسمي

سموحة يقترب من ضم حارس الأهلي واللاعب يوافق على الرحيل .. فيديو

أخبار الرياضة.. أول رد من الأهلي على تصريحات معلول مع رامز جلال.. مصطفى حجي يكشف موقف بن شرقي من مغادرة الزمالك

مصطفى حجي ينصح أشرف بن شرقي بالرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

رئيس لجنة المسابقات: الأهلي بطل الدوري حال إلغاء البطولة ..فيديو

أخبار الأهلي.. أول رد فعل رسمي من الأحمر على حلقة علي معلول.. سموحة يقترب من ضم الحارس الثالث

الأهلي يسدد 40 ألف دولار للدفاع الحسني الجديدي المغربي.. تفاصيل

ضياء السيد يكذب تصريحات بونفرير بشأن خسارة الأهلي للدوري موسم 2003

أخبار الزمالك.. اتحاد الكرة لم تصله شكوى النادي ضد كهربا.. شرط واحد لرحيل مدافع الفريق

بعد جملته الشهيرة عن الثعبان والزمالك في برنامج رامز.. هاشتاج علي معلول يتصدر تويتر

علي معلول لـ رامز جلال: هات التعبان أهون من الزمالك

على شاطئ البحر.. محمد زيدان يستعيد ذكريات رمضان مع أولاده.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة