حسام الزناتي: عامر حسين اتظلم كثيرا.. والموسم الماضي كان صعبا للغاية.. فيديو





وأضاف الزناتي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن الموسم الماضي كان صعب للغاية خاصة وان الاهلي والزمالك شاركا في 4 بطولات في موسم واحد، مشددا على انه يتحدي اي شخص اكد ان الاهلي ظل 50 يوما لا يشارك في المباريات وانه كان يخوض مباراة كل 4 ايام.





وتابع حسام الزناتي أن اختلافه الوحيد مع عامر حسين كان في تعامل الاخير مع الاعلام فلم يكن يفضل الظهور كثيرا في الاعلام وهو الامر المثير للدهشه.





وأكمل حسام الزناتي ان الاتحاد الافريقي غير مواعيد مباريات الاهلي والزمالك الافريقية فكيف لا يتم تغير مواعيد المباريات في الدوري المصري.





اما عن الملاعب المصرية فأكد أن الملاعب المصرية جيدة وعلى مستوى عال ولكن الازمة في الصيانه التي لا تتم بشكل دوري إضافة لعدم استضافة المباريات الكبرى عليها.

أكد حسام الزناتي رئيس لجنه المسابقات في اللجنه المكلفه بادارة اتحاد الكرة أن عامر حسين رئيس اللجنه السابق تعرض للظلم كثيرا خلال فترة توليه المنصب.