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فن

الحلقة 2 من البرنس.. روجينا: ياترى فدوى عجبتكم

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:28 ص
روجينا
روجينا
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محمد بدران
نشرت الفنانة روجينا، مقطع فيديو من مسلسلها الجديد البرنس، الذى أذيعت ثاني حلقاته اليوم على قناة DMC.

وكتبت روجينا معلقة على الفيديو: "فدوى في مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى.. ياترى فدوى عجبتكم".


من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 


مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 


ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.

الحلقة 2 من البرنس.. روجينا: ياترى فدوى عجبتكم
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