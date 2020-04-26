لعبة النسيان الحلقة الثانية.. الرقم الصعب على ساحة الدراما النسائية المصرية





كانت تعليقات رواد تويتر كالاتى:

عاجبني جدااا أداها كالعادة مميزة وأدورها اللي بتبدع فيها دايمااا ومن ساعات البرمو وأنا بقول إن المسلسل هيبقي تحفة.





حرفيًا تحفة كالعادة دينا الشربينى رهيبة.





شفت حلقتين للحين واحب اقول انو المسلسل الوحيد الي عاجبني الحين.

مسلسل قصته عن امرأة فقدت ذاكرة ست سنين من حياتها.. و يقولون لها بأنها تسببت في قتل أهم الناس بحياتها.. أنا بحب دينا الشربيني وتمثيلها وظهورها بشكل بسيط و طبيعي جدا ومقنعة.





بعد السنة الماضية ومسلسل زي الشمس دينا الشربيني بأول حلقة من مسلسلها #لعبة_النسيان عم تثبت انها صارت الرقم الصعب على ساحة الدراما النسائية المصرية وعم تسبق زميلاتها يسرا ونيلي كريم وغادة عبد الرازق.





دينا الشربيني ممثلة بتشتغل على حالها مش لأنه مرتبطة بأسم معين يعني تعطيها دور بطولة وخلص.. لا هي ممثلة رائعة من السنة الماضية بمسلسل زي الشمس وبلعبة النسيان بتثبت نفسها بكل قوة .





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، أحمد حاتم ومن إنتاج iProductions.



