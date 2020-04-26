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فن

بتمثلي علشان جوزك.. مي عمر تستعين بـ محمد رمضان للرد على هجوم أحد متابعيها

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:09 ص
مي عمر
مي عمر
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محمد نحلة
ردت الفنانة مي عمر على أحد الأشخاص الذي هاجمها على تويتر وقال "والله ممثلة عادية جدا وبتمثلي علشان جوزك"، وجاء ردها مستعينة بجملة محمد رمضان في مسلسل الأسطورة وقالت "بس يابابا بصوت رفاعي الدسوقي".

وتشارك مي في مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال الدين الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.


ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.


عرضت قناة الحياة الحلقة الأولى من مسلسل الفتوة لـ ياسر جلال، الساعة 12.5 بعد منتصف ليل الخميس بخمس دقائق، ليلة أول يوم رمضان، وهو العمل الذى ينافس وبقوة فى السباق الرمضانى المقبل.


وطرحت الشركة المنتجة للعمل، البرومو الدعائى الأول، والذى ظهر فيه أبطال المسلسل بـ النبوت، والملاية اللف، واحتوى أيضًا على عدة أزمات بين كبير الفتوات، وكبير المدبح، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة ، كما كشفت الشركة عن الأغنية الدعائية بعنوان "البذرة الطيبة" للمطرب الشعبى أحمد شيبة.


بتمثلي علشان جوزك.. مي عمر تستعين بـ محمد رمضان للرد على هجوم أحد متابعيها
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