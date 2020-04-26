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فن

نجلاء بدر تنشر صورة من مشهد مسلسل البرنس.. ومتابعون: ملامحك طفولية

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت نجلاء بدر عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة تجمعها بـ محمد رمضان من مشاهدها فى مسلسل "البرنس" الذى أذيعت ثانى حلقاته اليوم على قناة DMC.

وكتبت معلقة على الصورة: "لبنى ورضوان مسلسل البرنس".

نالت الصورة اعجاب متابعيها وكان رأيهم فى المسلسل كالاتى:

حبيبتي ملامحك طفوليه بالمسلسل 
جميلة و دور جميل و رائع و يمثل واقع الكثير 
مسلسل تحفة


مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.
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