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مرأة

تحدث 3 تغيرات.. ضعي قشور الموز على وجهك وشاهدى ماذا يحدث

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:03 ص
ضعي قشور الموز عليه
ضعي قشور الموز عليه وشاهدى ماذا
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أسماء عبد الحفيظ
تسبب العزل المنزلي فى إغلاق جميع مراكز التجميل، مما جعل السيدات تفتش هنا وهناك عن أبرز علاجات الطب البديل الذي يساعد فى أعادة جمالها من جديد ويساعد فى علاج أغلب الأمراض فى ظل الحظر الذي خضعت له جميع الدول بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفقا لموقع Bright Side ، إليك أكثر الاستخدامات العملية لقشور الموز فى علاج 3 أمراض بالوجه.

 
1. قشور الموز تقلل من حب الشباب

يحتوي قشر الموز على فيتامين ج وفيتامين هـ كما يحتوي على البوتاسيوم والزنك والحديد والمنجنيز. يمكن لهذه المواد الغذائية تهدئة البشرة الملتهبة فقط افركي قشرة الموز على بشرتك واتركيها لمدة 5 إلى 10 دقائق واشطفى بشرتك وكرر ذلك مرتين يوميًا.


2. قشور الموز لتبييض الأسنان

قشور الموز الناضجة غنية جدًا  بالبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في تقليل البقع الصفراء التي تظهر نتيجة استهلاك بعض المشروبات مثل القهوة والشاي وبعض الأطعمة مثل التوت والتوت، فقط اغسل أسنانك واشطفها جيدًا، ثي افركيها بقشر الموز من الداخل، لمدة دقيقتين، ثم اشطفي أسنانك مرة أخرى وكرري العملية يوميًا.


3. قشور الموز تعالج الصداع النصفي والصداع

يمكن أن يساعد قشور الموز عبر الجبين وعبر مؤخرة الرقبة على تخفيف الصداع! هذا يرجع إلى البوتاسيوم في التقشير  ضع قشر الموز في الثلاجة  لمدة ساعة وضعي خطًا واحدًا من القشر على جبهتك وواحدًا على مؤخرة رقبتك.  اتركه حتى يصبح دافئًا وكرر الأمر إذا كنت لا تزال تعاني من الصداع مع قشور باردة إضافية.
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