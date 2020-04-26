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أخبار العالم

الكونجرس يدين مذابح تركيا بحق الأرمن.. ترامب يبيع أردوغان ويصف العثمانيين بالمجرمين

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أدان الكونجرس الأمريكي، أمس السبت، مجازر الأتراك بحق الأرمن، وهو الملف الذي أثار توترا في العلاقات مؤخرا بين أنقرة التي ترفض الاعتراف بالمذابح، وواشنطن التي تطالبها بالاعتراف بها.

وقالت النائبة الديمقراطين كامالا هاريس إنه لا يمكن نسيان 1.5 مليون أرمني قتلوا على يد الأتراك بين عامي 1915 و1923.

وأضافت:"علينا جميعا الاعتراف بهذا الفصل المرعب" في تاريخ تركيا.

ومن جانبه قال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي:" لن نسكت أبدا على قتل الأتراك العثمانيين للأرمن..هذا العام الأول لاعتراف الكونجرس بإبادة الأرمن".

فيما قال رئيس الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوه إنه كان فخورا بتأييد قرار الاعتراف بإبادة الأرمن.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من مساء السبت، إبادة الأرمن على يد الدولة العثمانية بأنها إحدى أعظم جرائم القتل الجماعي في القرن العشرين.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه بمناسبة إحياء ذكرى إبادة الارمن إبان الحرب العالمية الأولى، "منذ عام 1915 تم ترحيل وتهجير وقتل 1,5 مليون أرمني".

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن " الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبتها الدولة العثمانية ضد الأرمن وصمة عار".

وأضافت بيلوسي، بمناسبة إحياء الذكرى 105 للإبادة العثمانية للأرمن، "نكرم اليوم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين".

ودعا عضو مجلس النواب الديمقراطي مايك ليفين إلى التصدي للمساعي التركية للتنصل من الجريمة قائلًا "يجب أن نقف ضد محاولات محو جرائم الإبادة ضد الأرمن".




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