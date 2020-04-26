4 تكليفات عاجلة لرؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية والمحلية في رمضان

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية والمحلية بعدة تكليفات أبرزها:





- إجراء جولات ميدانية بصورة دورية وعلى مدار اليوم لرصد أي مخالفات جديدة، خاصة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف.





- تشديد المرور، خاصة أيام الإجازات وإزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.





- استنفار جميع الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم.



