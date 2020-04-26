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أخبار البلد

4 تكليفات عاجلة لرؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية والمحلية في رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:46 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية والمحلية بعدة تكليفات أبرزها:

- إجراء جولات ميدانية بصورة دورية وعلى مدار اليوم لرصد أي مخالفات جديدة، خاصة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف.

- تشديد المرور، خاصة أيام الإجازات وإزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

- استنفار جميع الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم.

- التأكد من منع إقامة موائد الرحمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن.
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