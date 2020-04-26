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اقتصاد

تشمل 54 موقعا.. السعودية تعلن عن أكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:26 ص
السعودية
السعودية
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ولاء عبد الكريم

أعلنت المملكة العربية السعودية عن أكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني شملت 54 موقعًا بمساحة تقارب 4000 كم2، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030.


وأصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف سبعة قرارات تضمنت المواقع ومساحتها، والمناطق التي تتوزع فيها، حيث توزعت على كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل ونجران.


وشملت المواقع المقترحة للتخصيص 12 موقعًا لخام الذهب، و12 موقعًا لخام النحاس، و9 مواقع للعناصر الأرضية النادرة، و7 مواقع لخام الفضة، و5 مواقع لخام الزنك، و3 مواقع لخام الرصاص، وموقعين لخام الحديد، وموقعين لخام الكوارتز، وموقع واحد لخام القصدير، وموقع واحد لخام الموليبيدنيوم.


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