لا أهلي ولا زمالك .. المقاولون العرب يحدد شرط رحيل طاهر محمد طاهر

استقر مجلس إدارة المقاولون العرب، على عدم رحيل طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى أى ناد محلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وتمسكت إدارة المقاولون العرب، ببقاء طاهر محمد طاهر مع الفريق خلال الموسم الجديد وعدم انتقاله إلى أى ناد محلى سواء الأهلى أو الزمالك فى ظل الرغبة فى المنافسة على المراكز الأولى بالدورى الممتاز والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات الإفريقية.





ووضعت إدارة المقاولون العرب، حالة واحدة لرحيل طاهر محمد طاهر عن الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبل وهو تلقيه عرضا أوروبيا قويا ، خاصة وأن اللاعب لديه رغبة كبيرة فى الاحتراف حال تلقيه عرضا جيدا فى الدوريات الأوروبية.





ويعد طاهر محمد طاهر واحدا من أبرز اللاعبين داخل الدوري الممتاز فى ظل القدرات الهجومية المميزة التى يمتلكها ونجاحه فى صناعة الفارق لفريقه فى العديد من المباريات ، وهو ما أدى إلى خطف كل الأنظار إليه ووجود رغبة من قبل الأهلى والزمالك فى التعاقد معه.





وقد أبدى بيراميدز اهتمامه أيضا بضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل فى ظل القناعات الكاملة بقدرات طاهر محمد طاهر .