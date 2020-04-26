الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا من هيدرسفيلد

كثف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي من جهوده خلال الأيام الماضية للوصول إلى صيغة اتفاق لضم رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد.





وأبدى النادي الإنجليزي مرونة كبيرة للتخلي عن اللاعب خاصة في تقليل القيمة المالية إلى 6 ملايين دولار.





ويبدو أن الأهلي على وشك إعادة رمضان صبحي بشكل نهائي لصفوفه مع وضع بند في تعاقده يقضي بالموافقة علي إحترافة شريطة أن يحصل النادي علي نفس القيمة المالية التي دفعها لهيدرسفيلد ولكن خارجيًا فقط وليس داخل مصر .





وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني ضم رمضان صبحي بأي شكل في ظل قناعته الكاملة بقدراته وإمكانياته الفنية.



