كورونا يهدد الصحة القطرية.. ألف حالة بالفيروس القاتل يوميًا

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية، في زيادة كبيرة، لا تتناسب مع عدد السكان القليل في البلاد.





وأضافت الوزارة في نظام الحمدين، أن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج وصل إلى 9265 حالة.





وزعمت الوزارة أن الحالات الجديدة يعود معظمها لعدد من العمالة الوافدة، وكانت قد خالطت حالات سابقة مكتشفة.





وذكرت الوزارة، أنها لم تسجل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 10.





ويبلغ عدد مواطني قطر 500 ألف، فيما يبلغ عدد الوافدين والعمال نحو مليونين.





وتقول تقارير حقوقية وصحفية دولية إن العمالة الآسيوية تعاني من ظروف صعبة، وصلت إلى درجة أشبه بالعبودية.