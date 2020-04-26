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اقتصاد

النمسا: الحكومة تقر حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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أ ش أ
تعلن الحكومة النمساوية عن حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة قبل الاول من مايو المقبل لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وقالت مصادر في المستشارية النمساوية اليوم الأحد أن المستشار سباستيان كورتس سوف يلتقى غدا الاثنين مع نائبه رئيس حزب الخضر فيرنر كوجلر لمناقشة إقرار حزمة كبيرة لتحفيز الاقتصاد تشمل دعم مجالات الأعمال والعائلات وزيادة فرص العمل بالاضافة الى تخفيض الضرائب فى اطار خطة الحكومة للاسراع فى الاصلاح الضريبي .

وأضافت المصادر أن سيتم خفض الضرائب على الفنادق وشركات السياحة والطيران تجاوبا مع الصعوبات المالية التى يجتازونها جراء وباء كورونا وتعطل حركة السفر والسياحة .

واشارت المصادر الى أن الحكومة بصدد مساعدات اجتماعية اضافية للعائلات تسمي ب" مساعدة كورونا " وتسدد فى يونيو المقبل بالاضافة الى مواصلة جهود تحفيز السياحة الصيفية الداخلية في النمسا بتكلفة تصل إلى حوالي 4 مليار يورو.

وذكرت المصادر أنه من المرجح أن يطالب حزب الخضر – الشريك فى الائتلاف الحكومي - بزيادة في إعانات البطالة. 

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