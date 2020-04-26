بخيل ولو أنفقت أموالا .. إذا أهملت هذا العمل فأنت تخالف أمر الله وتُحرم شفاعة النبي

قال الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» الآية 56 من سورة الأحزاب، وفي شرحها وتفسيرها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إن هذه الآية الكريمة تشريف وتكريم للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وبيان قدره حيًا وميتًا.





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وأوضح « مركز الأزهر » في شرحه للآية الكريمة، أن فيها تشريف وتكريم لرسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث أخبر الله عز وجل عباده بمنزلة نبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة كذلك تصلى عليه وتدعوا له، ثم أمر اللّه أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه، تشريفا له، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلى جميعًا.









وأضاف أن الصلاة عليه –صلى الله عليه وسلم- من الله عز وجل والملائكة والمؤمنين دائمة في جميع الأزمنة، لا تنقطع ليلًا ولا نهارًا، وهي من الله ثناء ورحمة، ومن الملائكة والمؤمنين دعاء واستغفار وتشريف وتعظيم وتوقير، منوهًا بأن للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- فضل كبير، وأجر عظيم، وثواب جزيل.





واستشهد بما ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: « إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ».مسلم.





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وأشار إلى أن من غفل عن الصلاة عليه حرم نفسه من هذا الثواب، فعَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» أحمد، موضحًا بأن عن كيفية الصلاة عليه كما وردت في السنة: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»، فاجعلوا القلوب والألسنة تلهج بالصلاة عليه في كل وقت وحين.



