AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بخيل ولو أنفقت أموالا .. إذا أهملت هذا العمل فأنت تخالف أمر الله وتُحرم شفاعة النبي

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:00 م
بخيل ولو انفقت أموالا
بخيل ولو انفقت أموالا وتخالف أمر الله .. إذا أهملت هذا العمل
Advertisements
أمل فوزي
قال الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» الآية 56 من سورة الأحزاب، وفي شرحها وتفسيرها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هذه الآية الكريمة تشريف وتكريم للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وبيان قدره حيًا وميتًا.


وأوضح «مركز الأزهر » في شرحه للآية الكريمة، أن فيها تشريف وتكريم لرسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث أخبر الله عز وجل عباده بمنزلة نبيه عنده في الملأ الأعلى،  بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة كذلك تصلى عليه وتدعوا له، ثم أمر اللّه أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه، تشريفا له، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلى جميعًا.


 وأضاف أن الصلاة عليه –صلى الله عليه وسلم- من الله عز وجل والملائكة والمؤمنين دائمة في جميع الأزمنة، لا تنقطع ليلًا ولا نهارًا، وهي من الله ثناء ورحمة، ومن الملائكة والمؤمنين دعاء واستغفار وتشريف وتعظيم وتوقير، منوهًا بأن للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- فضل كبير، وأجر عظيم، وثواب جزيل.

واستشهد بما ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: « إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ».مسلم.


وأشار إلى أن من غفل عن الصلاة عليه حرم نفسه من هذا الثواب، فعَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» أحمد، موضحًا بأن عن كيفية الصلاة عليه كما وردت في السنة: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»، فاجعلوا القلوب والألسنة تلهج بالصلاة عليه في كل وقت وحين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل الصلاة على النبي 1000 مرة يوم الجمعة

فضل الصلاة على النبي 1000 مرة يوم الجمعة

عقوبة من سمع اسم النبي ولم يصل عليه .. المفتي السابق يحذر

هل يجوز الصلاة على النبي بأي صيغة ؟ المفتي السابق يجيب

الطريقة الصحيحة لكتابة الصلاة على النبي .. خطأ منتشر بين الناس الإفتاء تصححه

أفضل صيغة للصلاة على النبي.. أكثر منها يوم الجمعة

ترشيحاتنا

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية لـ 80 حالة

هيلثي.. 10 أخطاء تجنبها في السحور لصيام مريح

6 أعراض جديدة لفيروس كورونا.. تعرف عليها

5 نجوم محرمون على الأهلى والزمالك فى صفقات 2020

مرتضى منصور يقطع علاقته بقناة الزمالك

الصين في انتظار موجة ثانية شرسة من وباء كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض حلقتين .. استشاري نفسي: رامز جلال يستمتع بهلع المشاهير

لمرضى الضغط والسكر.. تناول كوب من هذا المشروب للحفاظ على صحتك في الصيام

بالقطيفة اللامع .. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث جلسة تصوير