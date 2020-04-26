شاهد.. عودة الحياة إلى شوارع السعودية بعد رفع حظر التجول

نشرت قناة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، لقطات مصورة توثق عودة الحياة والحركة إلى شوارع العاصمة السعودية الرياض بعد رفع قرار حظر التجول بشكل جزئي.









وأعلنت السعودية، فجر اليوم، عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.









وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في القرار الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".







