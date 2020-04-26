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أخبار العالم

شاهد.. عودة الحياة إلى شوارع السعودية بعد رفع حظر التجول

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت قناة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، لقطات مصورة توثق عودة الحياة والحركة إلى شوارع العاصمة السعودية الرياض بعد رفع قرار حظر التجول بشكل جزئي.


وأعلنت السعودية، فجر اليوم، عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.


وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في القرار الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".


وذكر التلفزيون السعودي أن المملكة ستسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من 6 رمضان حتى 20 من نفس الشهر.
شاهد.. عودة الحياة إلى شوارع السعودية بعد رفع حظر التجول
شاهد.. عودة الحياة إلى شوارع السعودية بعد رفع حظر التجول
شاهد.. عودة الحياة إلى شوارع السعودية بعد رفع حظر التجول
شاهد.. عودة الحياة إلى شوارع السعودية بعد رفع حظر التجول
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